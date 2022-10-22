Иранскую скалолазку не накажут за выступление без хиджаба на турнире

Президент Национального олимпийского комитета (НОК) Ирана Махмуд Хосрави Вафа признался, что удивлён резонансом, который вызвало выступление иранской скалолазки Эльназ Рекаби на чемпионате Азии без хиджаба. Он заверил, что к спортсменке не будут применены никакие санкции.
«Это небольшая проблема. Я удивлён, что об этом так много говорят. На наш взгляд, это не большая проблема. Я говорил с ней и сказал, что она очень талантливая спортсменка. Ей следует продолжать идти по этому пути, чтобы, возможно, пройти квалификацию на Олимпийские игры в Париже. Она будет полностью поддержана Олимпийским комитетом Ирана», — приводит слова чиновника Associated Press.
Напомним, 33-летняя Рекаби стала второй иранкой после исламской революции, принявшей участие в соревнованиях без хиджаба.
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