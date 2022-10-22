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Иранскую скалолазку не накажут за выступление без хиджаба на турнире

Иранскую скалолазку не накажут за выступление без хиджаба на турнире
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Президент Национального олимпийского комитета (НОК) Ирана Махмуд Хосрави Вафа признался, что удивлён резонансом, который вызвало выступление иранской скалолазки Эльназ Рекаби на чемпионате Азии без хиджаба. Он заверил, что к спортсменке не будут применены никакие санкции.

«Это небольшая проблема. Я удивлён, что об этом так много говорят. На наш взгляд, это не большая проблема. Я говорил с ней и сказал, что она очень талантливая спортсменка. Ей следует продолжать идти по этому пути, чтобы, возможно, пройти квалификацию на Олимпийские игры в Париже. Она будет полностью поддержана Олимпийским комитетом Ирана», — приводит слова чиновника Associated Press.

Напомним, 33-летняя Рекаби стала второй иранкой после исламской революции, принявшей участие в соревнованиях без хиджаба.

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