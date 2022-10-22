FIE испытывает проблемы с финансированием после прекращения спонсорства Алишера Усманова

Международная федерация фехтования (FIE) планирует значительно увеличить свои экономические резервы в этом и следующем году согласно новому проекту бюджета, распространённому в преддверии очередного конгресса, который пройдёт в ноябре в Лозанне, сообщает Inside the Games.

Документ указывает, что прогнозируемые доходы на 2023 год составят менее $ 600 тыс. из ожидаемых $ 7,43 млн. Остальные 6,83 млн (более 90%) будут выделены из «Прочих финансовых ресурсов (резерв)».

Inside the Games сообщает, что бюджет FIE ещё раз показывает, как организация зависит от финансирования российского бизнесмена Алишера Усманова, который приостановил исполнение своих обязанностей как президента Международной федерации фехтования в марте текущего года после введения санкций против него и России.