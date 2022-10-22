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Ронни О'Салливан рассказал, кого считает лучшим игроком в снукер

Ронни О'Салливан рассказал, кого считает лучшим игроком в снукер
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Семикратный чемпион мира по снукеру англичанин Ронни О'Салливан назвал Нила Робертсона лучшим игроком в снукер.

Ронни О'Салливан прокомментировал четвертьфинальный матч Открытого чемпионата Северной Ирландии – 2022 между австралийцем Нилом Робертсоном и англичанином Марком Селби.

«Нил Робертсон для меня уже несколько лет является лучшим игроком в мире. Он был самым последовательным, удивительным игроком, играя, вероятно, против одного из самых сложных игроков в матче, которые у нас когда-либо были в игре. Блестящая игра, которую стоит посмотреть», — приводит слова О'Салливана Eurosport.

Напомним, ранее семикратный чемпион мира по снукеру англичанин Ронни О'Салливан не сумел выйти в 1/16 финала турнира, неожиданно уступив соотечественнику Дэвиду Грэйсу.

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