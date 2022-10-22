Адвокат Карлсена прокомментировал решение Ханса Ниманна подать в суд на его клиента

Крейг Райзер, адвокат норвежского гроссмейстера действующего чемпиона мира Магнуса Карлсена, прокомментировал новость о том, что американский шахматист Ханс Ниманн подал в суд на его клиента, который обвинил американца в мошенничестве.

«Ханс Ниманн признался, что в прошлом занимался мошенничеством и его судебный процесс является не чем иным, как попыткой переложить вину на других. Его обвинения беспочвенны», — приводит слова Райзера NRK.

Ниманн подал исковое заявление в окружной суд штата Миссури. За «разрушительный ущерб, нанесённый ответчиками его репутации, карьере и жизни вопиющей клеветой на него и незаконным сговором о включении его в «чёрный список» профессии, которой он посвятил свою жизнь», 19-летний шахматист требует компенсации в размере не менее $ 100 млн.

Соперник Ханса Ниманна сломал фигуру короля во время партии: