Адвокат Карлсена прокомментировал решение Ханса Ниманна подать в суд на его клиента

Крейг Райзер, адвокат норвежского гроссмейстера действующего чемпиона мира Магнуса Карлсена, прокомментировал новость о том, что американский шахматист Ханс Ниманн подал в суд на его клиента, который обвинил американца в мошенничестве.
«Ханс Ниманн признался, что в прошлом занимался мошенничеством и его судебный процесс является не чем иным, как попыткой переложить вину на других. Его обвинения беспочвенны», — приводит слова Райзера NRK.
Ниманн подал исковое заявление в окружной суд штата Миссури. За «разрушительный ущерб, нанесённый ответчиками его репутации, карьере и жизни вопиющей клеветой на него и незаконным сговором о включении его в «чёрный список» профессии, которой он посвятил свою жизнь», 19-летний шахматист требует компенсации в размере не менее $ 100 млн.
Соперник Ханса Ниманна сломал фигуру короля во время партии:
- 22 октября 2022
-
18:17
-
17:20
-
14:36
-
10:23
-
01:48
- 21 октября 2022
-
22:56
-
22:35
-
22:27
-
18:31
-
17:40
-
17:25
-
17:15
-
17:00
-
16:50
-
16:00
-
16:00
-
15:35
-
15:00
-
14:04
-
13:27
-
12:49
-
10:01
-
08:36
-
02:54
- 20 октября 2022
-
23:30
-
23:07
-
21:33
-
21:12
-
18:54
-
16:35
-
13:38
-
13:29
-
12:44
-
11:53
-
11:44