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Адвокат Карлсена прокомментировал решение Ханса Ниманна подать в суд на его клиента

Адвокат Карлсена прокомментировал решение Ханса Ниманна подать в суд на его клиента
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Крейг Райзер, адвокат норвежского гроссмейстера действующего чемпиона мира Магнуса Карлсена, прокомментировал новость о том, что американский шахматист Ханс Ниманн подал в суд на его клиента, который обвинил американца в мошенничестве.

«Ханс Ниманн признался, что в прошлом занимался мошенничеством и его судебный процесс является не чем иным, как попыткой переложить вину на других. Его обвинения беспочвенны», — приводит слова Райзера NRK.

Ниманн подал исковое заявление в окружной суд штата Миссури. За «разрушительный ущерб, нанесённый ответчиками его репутации, карьере и жизни вопиющей клеветой на него и незаконным сговором о включении его в «чёрный список» профессии, которой он посвятил свою жизнь», 19-летний шахматист требует компенсации в размере не менее $ 100 млн.

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