«Виктор» одержал пятую победу подряд и единолично лидирует в гандбольной Суперлиге

Ставропольский «Виктор» одержал волевую победу над командой «Динамо-Сунгуль» из Челябинской области со счётом 27:26 на предварительном этапе чемпионата России по гандболу. После первого тайма «Виктор» уступал гостям — 10:16.
По шесть мячей в этом матче забили Сергей Болотин из «Виктора» и Артём Свинин из челябинской команды.
С пятью победами в активе «Виктор» единолично лидирует в чемпионате России. «Динамо-Сунгуль» с одной победой в пяти матчах занимает 10-е место.
Гандбол. Чемпионат России. Суперлига. Мужчины
Предварительный этап
«Акбузат» (Уфа) – «Чеховские медведи» (Московская область) – 30:39 (17:19).
«СГАУ-Саратов» — «Пермские медведи» — 33:37 (18:19).
«Виктор» (Ставрополь) – «Динамо-Сунгуль» (Челябинская область) – 27:26 (10:16).
«Донские казаки – ЮФО» (Ростов-на-Дону) – «Зенит» (Санкт-Петербург) – 27:25 (12:11).
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