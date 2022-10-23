Волейболисткам в Японии запретили разминаться из-за сексуального подтекста

Волейболистки, выступающие в чемпионате Японии, теперь не смогут разминаться и растягиваться на глазах у болельщиков. Такой запрет ввело руководство лиги. Правило действует и до матча, и после его завершения.

По словам председателя чемпионата Японии Хироюки Кокубун, подобное ограничение введено с целью исключения распространения несанкционированных фото и видео спортсменок с сексуальным подтекстом. В случае, если такие снимки будут размещены в Сети, пост автора удалят, а его самого вызовут в суд.

На прошедшем чемпионате мира по волейболу среди женщин сборная Японии дошла до четвертьфинала, где в пяти партиях уступила будущим серебряным призёрам мирового первенства — бразильянкам. Триумфатором соревнований стала сборная Сербии.