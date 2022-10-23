Волейболисткам в Японии запретили разминаться из-за сексуального подтекста
Поделиться
Волейболистки, выступающие в чемпионате Японии, теперь не смогут разминаться и растягиваться на глазах у болельщиков. Такой запрет ввело руководство лиги. Правило действует и до матча, и после его завершения.
По словам председателя чемпионата Японии Хироюки Кокубун, подобное ограничение введено с целью исключения распространения несанкционированных фото и видео спортсменок с сексуальным подтекстом. В случае, если такие снимки будут размещены в Сети, пост автора удалят, а его самого вызовут в суд.
На прошедшем чемпионате мира по волейболу среди женщин сборная Японии дошла до четвертьфинала, где в пяти партиях уступила будущим серебряным призёрам мирового первенства — бразильянкам. Триумфатором соревнований стала сборная Сербии.
Комментарии
- 23 октября 2022
-
11:35
-
11:25
- 22 октября 2022
-
23:31
-
23:04
-
21:40
-
18:17
-
17:20
-
14:36
-
10:23
-
01:48
- 21 октября 2022
-
22:56
-
22:35
-
22:27
-
18:31
-
17:40
-
17:25
-
17:15
-
17:00
-
16:50
-
16:00
-
16:00
-
15:35
-
15:00
-
14:04
-
13:27
-
12:49
-
10:01
-
08:36
-
02:54
- 20 октября 2022
-
23:30
-
23:07
-
21:33
-
21:12
-
18:54
-
16:35
Партнерский контент