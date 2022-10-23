«Кузбасс» легко переиграл «Нефтяник» в 5-м туре мужского ЧР по волейболу

В матче 5-го тура чемпионата России по волейболу среди мужских команд Суперлиги кемеровский «Кузбасс» на домашней площадке в трёх партиях расправился с оренбургским «Нефтяником» — 3:0 (25:15, 25:14, 25:13).



«Кузбасс» одержал третью победу в текущем национальном первенстве. Для «Нефтяника» это поражение стало уже пятым подряд. Кемеровчане занимают промежуточное седьмое место в турнирной таблице, однако конкуренты «Кузбасса» ещё не провели свои матчи в текущем туре и могут сместить команду с занимаемой строчки. Оренбургский клуб идёт на последнем месте, не одержав ни одной победы.



Чемпионат России. Мужчины. Суперлига. 5-й тур



«Кузбасс» (Кемерово) — «Нефтяник» (Оренбург) — 3:0 (25:15, 25:14, 25:13).