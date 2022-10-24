Юные волейболистки устроили пьяные танцы с раздеванием. В США разгорается большой скандал

История с частными снимками волейболисток в США, празднующих победу в национальном турнире по волейболу, получила громкое развитие. Уже спустя несколько дней стали активно распространяться видеоролики, которые оказались ещё более откровенными, что вызвало бурное обсуждение в социальных сетях и различных СМИ.
Как оказалось, все девушки со снимков являются студентками университетов, а на опубликованных кадрах они отмечали завоевание чемпионского титула. В США эта скандальная история стала одной из самых обсуждаемых на прошедшей неделе, при этом в социальных сетях мнения людей по этому поводу разделились – часть американцев проявляют жалость по отношению к девушкам, а другие считают подобное поведение неприемлемым и аморальным.
Юные волейболистки в США устроили пьяные танцы с раздеванием:
Напомним, ранее расследованием попадания снимков девушек в Сеть занялась местная полиция, так как «несанкционированный обмен данными является значительным и неправомерным вторжением в частную жизнь спортсменов, включая потенциальные нарушения университетской политики и уголовных законов».
- 24 октября 2022
-
02:15
- 23 октября 2022
-
23:24
-
15:22
-
14:43
-
11:35
-
11:25
- 22 октября 2022
-
23:31
-
23:04
-
21:40
-
18:17
-
17:20
-
14:36
-
10:23
-
01:48
- 21 октября 2022
-
22:56
-
22:35
-
22:27
-
18:31
-
17:40
-
17:25
-
17:15
-
17:00
-
16:50
-
16:00
-
16:00
-
15:35
-
15:00
-
14:04
-
13:27
-
12:49
-
10:01
-
08:36
-
02:54
- 20 октября 2022
-
23:30
-
23:07