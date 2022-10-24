18-летнего игрока в американский футбол насмерть сбил школьный автобус

18-летний игрок в американский футбол штата Сан-Хосе Камдан Макрайт погиб в дорожно-транспортном происшествии. Его сбил школьный автобус, когда спортсмен ехал на электрическом скутере.

По словам полицейского Майка Ли, на момент аварии в автобусе находилось около 14 учеников, когда он въехал на перекрёсток, загорелся зелёный свет. Макрайта сбили на пешеходном переходе. Он получил смертельные травмы сразу на месте происшествия. Также сообщается, что скутер, взятый в аренду у компании Lime, не был оснащён необходимым шлемом. К расследованию дела прилагаются видео и показания свидетелей.

Университет заявил, что сотрудничает с полицейским управлением Сан-Хосе и дорожным патрулем Калифорнии.



«Сегодня утром мы трагически потеряли замечательного молодого человека. Камдана ждало блестящее будущее, и все в этом сообществе, у которых была возможность провести с ним время, знали это. Мы всё ещё пытаемся справиться с новостями об этой трагедии и ценим поддержку каждого в эти трудные времена. Наши мысли с его семьёй и мы молимся за них. Камдан всегда будет в наших сердцах, и нам будет его очень не хватать», — сказал тренер «Сан-Хосе Стэйт» Брент Бреннан.