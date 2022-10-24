Старший тренер «Енисея-СТМ» высказался о финале Кубка России по регби

Старший тренер «Енисея-СТМ» Вакиль Валеев подвёл итоги финала Кубка России по регби. Красноярская команда стала победителем турнира, одержав победу со счётом 22:10 над «ВВА-Подмосковье».



«Конечно, такой матч ожидался. Это же финал, один матч, в котором команды выходят вне зависимости от своего турнирного положения. Мы знали, что «ВВА» будет играть агрессивно, хорошо работать на стандартах. Но я считаю, что в целом мы могли выиграть и с более крупным счётом.

Соперник сражался и цеплялся за каждый сантиметр поля. Во втором тайме в решающий момент наши форварды собрались и завершили матч так, как он и должен был закончиться. Отмечу, что в первых двух финалах на «ВТБ Арене» не было столько болельщиков, сейчас – очень много людей. Хотел бы, чтобы такой стадион, конечно, полностью был заполнен. Но в любом случае праздник получился. Почему не было красноярской хаки после победы? Мы её сделаем в раздевалке. Наверное, наша недоработка, надо будет в следующий раз здесь оказаться и её исполнить прямо на поле», — приводит слова Валеева пресс-служба «Енисея-СТМ».