Экс-игрок НФЛ призвал не допускать трансгендеров до женского спорта

Бывший игрок НФЛ Дэни Коннел высказался об инциденте с трансгендером на турнире в Северной Каролине (США). Волейболист-трансгендер нокаутировал свою соперницу, мощно ударив по мячу. Девушка получила серьёзные травмы головы и шеи, сотрясение мозга. У волейболистки возникли проблемы со зрением, а врачи до сих пор не разрешают ей возвращаться на площадку.
«Посмотрите это видео… Вот почему тем, кто биологически является мужчиной, нельзя позволять конкурировать с девушками. Мы не только лишаем их возможностей, но и подвергаем физической опасности», — написал Коннел в своих социальных сетях.
Издание Education First Alliance North Carolina ранее также выражало свою позицию относительно скандала, заявив, что игроки, которые биологически являются мальчиками, представляют опасность для женского волейбола.
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