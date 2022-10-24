Экс-игрок НФЛ призвал не допускать трансгендеров до женского спорта

Бывший игрок НФЛ Дэни Коннел высказался об инциденте с трансгендером на турнире в Северной Каролине (США). Волейболист-трансгендер нокаутировал свою соперницу, мощно ударив по мячу. Девушка получила серьёзные травмы головы и шеи, сотрясение мозга. У волейболистки возникли проблемы со зрением, а врачи до сих пор не разрешают ей возвращаться на площадку.

«Посмотрите это видео… Вот почему тем, кто биологически является мужчиной, нельзя позволять конкурировать с девушками. Мы не только лишаем их возможностей, но и подвергаем физической опасности», — написал Коннел в своих социальных сетях.

Издание Education First Alliance North Carolina ранее также выражало свою позицию относительно скандала, заявив, что игроки, которые биологически являются мальчиками, представляют опасность для женского волейбола.