Капитан ВК «Зенит» — о переходе Андерсона: ожидаем Мэттью. Следили за ним в сборной США

Капитан санкт-петербургского «Зенита» Иван Яковлев прокомментировал переход американского волейболиста Мэттью Андерсона в стан его команды.

«Как готовимся к приезду Мэттью? В стандартном режиме работаем. Конечно, ожидаем. В сборной США, конечно, он играл. Там следили, смотрели. В какой позиции будет играть Мэттью? Спросите тренера, он все знает», — сказал Иван Яковлев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Софией Колодкиной.

Ранее «Чемпионат» сообщал о том, что Мэттью Андерсон сегодня, 24 октября прилетит в Россию. Андерсон ранее выступал в России. Он играл за казанский «Зенит», в котором провёл восемь сезонов. После этого американец отправился в Италию, где защищал цвета «Модены» и «Перуджи».