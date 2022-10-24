Главный тренер «Зенита» рассказал, на какой позиции будет играть легионер из США Андерсон

Главный тренер мужского волейбольного клуба «Зенит» Андрей Толочко рассказал, на какой позиции будет играть американский легионер Мэттью Андерсон, который сегодня, 24 октября прилетит в Россию.

«На какой позиции будет играть Мэттью? Очень сложно сказать. Андерсона мы не видели после чемпионата мира в Польше и Словении уже 1,5 месяца. Не знаем, в каких он кондициях. Завтра мы с ним встретимся, поговорим и будем составлять план подготовки», — передаёт слова главного тренера питерского «Зенита» Толочко София Колодкина.

Ранее Андерсон имел опыт выступления в российском чемпионате. Он играл за казанский «Зенит», в котором провёл восемь сезонов. После этого американец отправился в Италию, где защищал цвета «Модены» и «Перуджи».