Петербургский «Зенит» продлил победную серию на ЧР по волейболу, обыграв «Локомотив»

«Зенит» из Санкт-Петербурга в пятом туре чемпионата России по волейболу обыграл новосибирский «Локомотив». Это победа стала для пятой подряд.

Петербургский «Зенит» вместе с «Факелом» (Новый Уренгой) с 15 очками в активе лидирует в турнирной таблице чемпионата России по волейболу. В параллельных матчах «Динамо ЛО» проиграло столичному «Динамо». Белгородское «Белогорье» уверенно обыграло «Нову» из Новокуйбышевска.



Чемпионат России. Мужчины. Суперлига. 5-й тур



«Зенит» (Санкт-Петербург) — «Локомотив» (Новосибирск) — 3:0 (25:20, 25:20, 27:25).

«Динамо» (Москва) —«Динамо ЛО» (Ленинградская область) — 3:0 (25:18, 28:26, 25:15).

«Белогорье» (Белгород) — «Нова» (Новокуйбышевск)— 3:0 (36:34, 25:18, 25:20)

