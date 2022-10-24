Петербургский «Зенит» продлил победную серию на ЧР по волейболу, обыграв «Локомотив»
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«Зенит» из Санкт-Петербурга в пятом туре чемпионата России по волейболу обыграл новосибирский «Локомотив». Это победа стала для пятой подряд.
Петербургский «Зенит» вместе с «Факелом» (Новый Уренгой) с 15 очками в активе лидирует в турнирной таблице чемпионата России по волейболу. В параллельных матчах «Динамо ЛО» проиграло столичному «Динамо». Белгородское «Белогорье» уверенно обыграло «Нову» из Новокуйбышевска.
Чемпионат России. Мужчины. Суперлига. 5-й тур
«Зенит» (Санкт-Петербург) — «Локомотив» (Новосибирск) — 3:0 (25:20, 25:20, 27:25).
«Динамо» (Москва) —«Динамо ЛО» (Ленинградская область) — 3:0 (25:18, 28:26, 25:15).
«Белогорье» (Белгород) — «Нова» (Новокуйбышевск)— 3:0 (36:34, 25:18, 25:20)
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