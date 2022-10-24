Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Другие Новости

Петербургский «Зенит» продлил победную серию на ЧР по волейболу, обыграв «Локомотив»

Петербургский «Зенит» продлил победную серию на ЧР по волейболу, обыграв «Локомотив»
Комментарии

«Зенит» из Санкт-Петербурга в пятом туре чемпионата России по волейболу обыграл новосибирский «Локомотив». Это победа стала для пятой подряд.

Петербургский «Зенит» вместе с «Факелом» (Новый Уренгой) с 15 очками в активе лидирует в турнирной таблице чемпионата России по волейболу. В параллельных матчах «Динамо ЛО» проиграло столичному «Динамо». Белгородское «Белогорье» уверенно обыграло «Нову» из Новокуйбышевска.

Чемпионат России. Мужчины. Суперлига. 5-й тур

«Зенит» (Санкт-Петербург) — «Локомотив» (Новосибирск) — 3:0 (25:20, 25:20, 27:25).
«Динамо» (Москва) —«Динамо ЛО» (Ленинградская область) — 3:0 (25:18, 28:26, 25:15).
«Белогорье» (Белгород) — «Нова» (Новокуйбышевск)— 3:0 (36:34, 25:18, 25:20)

Комментарии
Новости. Другие
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022