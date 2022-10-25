Сёстры Аверины показали парную растяжку. Фото

Многократные чемпионки мира и Европы по художественной гимнастике Дина и Арина Аверины опубликовали новый пост в своих социальных сетях. Спортсменки показали фотографию, на которой они исполняют парную растяжку.
«А вы были в санатории им. Орджоникидзе?» — подписали они снимок.
Фото: из личного архива сестёр авериных
Напомним, на летних Олимпийских играх 2020 года в Токио (Япония), которые проходили в июле-августе 2021 года, сёстры Дина и Арина Аверины не смогли завоевать золотые медали в индивидуальном многоборье. Дина взяла серебро, уступив израильтянке Линой Ашрам, а Арина стала только четвёртой, пропустив на третье место представительницу Беларуси Алину Горносько. В командном многоборье сборная России завоевала серебро, уступив национальной команде Болгарии.
Ими восторгался весь мир. Самые красивые гимнастки СССР:
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