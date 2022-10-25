Определились все участники турнира «Чемпион Чемпионов» по снукеру

Североирландский снукерист Марк Аллен завоевал последнюю путёвку на турнир «Чемпион Чемпионов». Он станет 16-м участником соревнований. Ранее Аллен стал победителем престижного турнира Northern Ireland Open.



В итоговом турнире года, помимо Аллена, сыграют Джадд Трамп, Люк Бресель, Джо Перри, Хоссейн Вафаей, Марк Селби, Ли Уокер, Нил Робертсон, Фань Чжэнъи, Кайрен Уилсон, Райан Дэй, Чжао Синьтун, Минк Нутчарут, Ронни О’Салливан и Роберт Милкинс.



В финальном матче Марк Аллен победил 24-летнего китайца Юэлуна Чжоу (23-й номер мирового рейтинга) со счётом 9:4. По пути к трофею Аллен обыграл китайца Чен Зифана, англичанина Энди Ли, китайца Сяо Годуна, валлийца Марка Уильямса и австралийца Нила Робертсона.

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