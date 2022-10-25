Карлсен впервые прокомментировал действия Ниманна, подавшего в суд и требующего $ 100 млн

16-й чемпион мира по шахматам, действующий обладатель мировой короны норвежец Магнус Карлсен впервые прокомментировал новость о том, что американский шахматист Ханс Ниманн направил в суд жалобу на него. Ранее Карлсен обвинил Ниманна в мошенничестве, и теперь 19-летний шахматист требует от чемпиона компенсации в размере не менее $ 100 млн.

«Я всё равно сосредоточен на шахматах. И это (действия Ниманна. — Прим. «Чемпионата») не будет использоваться в качестве оправдания, как бы ни складывались дела», — приводит слова Магнуса Карлсена норвежское издание NRK.

В настоящий момент Магнус Карлсен готовится к чемпионату мира по шахматам Фишера, который пройдёт в Рейкьявике (Исландия) с 25 по 31 октября.