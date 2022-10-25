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Обнародована сетка турнира «Чемпион Чемпионов» по снукеру

Обнародована сетка турнира «Чемпион Чемпионов» по снукеру
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31 октября в Болтоне (Англия) будет дан старт турниру по снукеру «Чемпион Чемпионов». 16 победителей престижных турниров разыграют главный приз. Последним участником соревнований стал представитель Северной Ирландии Марк Аллен, который выиграл турнир Northern Ireland Open.

Опубликована турнирная сетка Champion of Champions – 2022.

1/8 финала:
Джадд Трамп — Люк Бресель;
Марк Аллен — Джо Перри;
Джон Хиггинс — Хоссейн Вафаей;
Марк Селби — Ли Уокер;
Нил Робертсон — Фань Чжэнъи;
Кайрен Уилсон — Райан Дэй;
Чжао Синьтун — Минк Нутчарут;
Ронни О’Салливан — Роберт Милкинс.

В 1/8 финала игра будет вестись до четырёх побед (максимум семь фреймов). На стадиях 1/4 и 1/2 финала участники сыграют до шести побед (максимум 11 фреймов). А финал пройдёт в формате 19 фреймов и игры до 10 побед.

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