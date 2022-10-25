Илон Маск: Каспаров играет в шахматы почти так же хорошо, как айфон. В остальном он идиот

Американский предприниматель Илон Маск жёстко ответил 13-му чемпиону мира по шахматам Гарри Каспарову (признан в РФ иноагентом). Ранее Маск опубликовал свой план по урегулированию ситуации на Украине, а Каспаров назвал его «моральным идиотизмом».

«Это правда, что Каспаров играет в шахматы почти так же хорошо, как мой айфон. А в остальном он идиот», — написал Маск на своей странице в социальной сети «Твиттер».

Впервые Гарри Каспаров стал чемпионом мира по шахматам в 1985 году, победив Анатолия Карпова. На протяжении многих лет он возглавлял рейтинг Международной шахматной федерации (ФИДЕ). В 1999 году он добился рекордного показателя (2851), который лишь в 2012 году перекрыл норвежец Магнус Карлсен.