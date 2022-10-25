Кто выиграет чемпионат мира — 2022 по шахматам Фишера?

С 25 по 30 октября в Рейкьявике (Исландия) состоится чемпионат мира по шахматам Фишера, в котором примут участие Магнус Карлсен (рейтинг в классических шахматах — 2856), Уэсли Со (2774), Ян Непомнящий (2793), Хикару Накамура (2768), Владимир Федосеев (2688), Нодирбек Абдусатторов (2713), Маттиас Блюбаум (2647) и Хьйёрвар Стейн Гретарссон (2533). Действующим чемпионом является Уэсли Со.

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В шахматах Фишера начальная расстановка фигур определяется случайным образом со следующими ограничениями: белые и чёрные фигуры располагаются соответственно на первом и восьмом рядах, расстановка белых идентична расстановке чёрных; белые и чёрные пешки располагаются соответственно на втором и седьмом рядах; слоны каждой из сторон — разнопольные; ладьи каждой из сторон располагаются по разные стороны от короля, чтобы обеспечить возможность рокировки (правила которой отличаются от классических).