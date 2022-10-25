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Уэсли Со: аплодирую Карлсену из-за ситуации с Ниманном

Уэсли Со: аплодирую Карлсену из-за ситуации с Ниманном
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Американский гроссмейстер Уэсли Со прокомментировал скандал с соотечественником Хансом Ниманном, которого подозревают в читерстве. Ранее сообщалось, что Ниманн подал в суд на норвежца Магнуса Карлсена, который и заподозрил 19-летнего гроссмейстера в обмане.

«Это просто безумие. На столь высоком уровне все знают друг друга. Читерство — огромный риск, при котором карьера может мгновенно окончиться. Имя окажется под угрозой.

Ниманну лишь недавно исполнилось 19 лет. До скандала его никто и не знал. Карлсен увидел что-то странное, после чего снялся с турнира. Лично я ему аплодирую за это», — приводит слова Со NRK.

В настоящий момент Магнус Карлсен готовится к чемпионату мира по шахматам Фишера, который пройдёт в Рейкьявике (Исландия) с 25 по 31 октября.

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