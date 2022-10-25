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Сергей Карякин оценил слова Илона Маска о Каспарове, играющем в шахматы «почти как айфон»

Сергей Карякин оценил слова Илона Маска о Каспарове, играющем в шахматы «почти как айфон»
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Российский гроссмейстер Сергей Карякин отреагировал на слова американского предпринимателя Илона Маска о 13-м чемпионе мира по шахматам Гарри Каспарове (признан в РФ иноагентом). Ранее Маск заявил, что Каспаров «играет в шахматы почти так же хорошо, как мой айфон».

«Если мы говорим про шахматы, то эта игра очень сложная. Даже самый сильный компьютер её не может просчитать, не говоря уж о простом телефоне.

Я не спорю с тем, что сейчас современные гаджеты играют сильнее, чем чемпионы мира по шахматам, тем не менее даже они не сумеют просчитать всю игру. Здесь как раз остаётся простор для творчества. Я считаю, что шахматы — это такая идеальная игра, где люди себя ещё могут проявить», — приводит слова Карякина «Газета.ру».

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