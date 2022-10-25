О’Салливан: снукер не стоит того стресса, который испытываешь

Британский снукерист Ронни О’Салливан, являющийся одним из самых успешных игроков в истории своего спорта, высказался о мотивации. Он признался, что его больше не заботят поражения.

«Эта работа не стоит того стресса и напряжения, которые испытываешь. Иногда поражение — это скрытое счастье. Можно заняться другими делами.

С психологической точки зрения я ушёл ещё восемь лет назад. Теперь же воспринимаю всё спокойно. Спорт — хорошая платформа, которая позволяет мне делать много всего, даёт мне свободу.

Радует, что победы укрепляют моё имя. Но в игре уже нет того, что бы меня будоражило. Однажды я проснусь, почувствую это возбуждение и проведу хороший турнир. Но если это не произойдёт, то мне всё равно», — цитирует О’Салливана BBC.