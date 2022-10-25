О’Салливан: снукер не стоит того стресса, который испытываешь
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Британский снукерист Ронни О’Салливан, являющийся одним из самых успешных игроков в истории своего спорта, высказался о мотивации. Он признался, что его больше не заботят поражения.
«Эта работа не стоит того стресса и напряжения, которые испытываешь. Иногда поражение — это скрытое счастье. Можно заняться другими делами.
С психологической точки зрения я ушёл ещё восемь лет назад. Теперь же воспринимаю всё спокойно. Спорт — хорошая платформа, которая позволяет мне делать много всего, даёт мне свободу.
Радует, что победы укрепляют моё имя. Но в игре уже нет того, что бы меня будоражило. Однажды я проснусь, почувствую это возбуждение и проведу хороший турнир. Но если это не произойдёт, то мне всё равно», — цитирует О’Салливана BBC.
Новость по темеРонни О'Салливан: снукер не является главным приоритетом
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