Международная федерация фехтования рассмотрит вопрос о допуске россиян

Пресс-служба Международной федерации фехтования (FIE) сообщила, что организация рассмотрит вопрос о допуске российских и белорусских спортсменов к международным соревнованиям. Вопрос будет рассматриваться 26 ноября.
Кроме того, на заседании будет рассмотрен вопрос о ратификации решения исполнительного комитета о назначении Эммануэля Кациадакиса и.о. президента FIE. Его предшественником был российский бизнесмен Алишер Усманов. 1 марта 2022 года он решил приостановить полномочия президента FIE.
Глава Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах ранее рекомендовал спортивным федерациям не допускать россиян до турниров. В дальнейшем Бах предложил разрешить российским спортсменам выступать в нейтральном статусе, если они дистанцируются от специальной военной операции.
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