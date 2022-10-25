Международная федерация фехтования рассмотрит вопрос о допуске россиян

Пресс-служба Международной федерации фехтования (FIE) сообщила, что организация рассмотрит вопрос о допуске российских и белорусских спортсменов к международным соревнованиям. Вопрос будет рассматриваться 26 ноября.



Кроме того, на заседании будет рассмотрен вопрос о ратификации решения исполнительного комитета о назначении Эммануэля Кациадакиса и.о. президента FIE. Его предшественником был российский бизнесмен Алишер Усманов. 1 марта 2022 года он решил приостановить полномочия президента FIE.



Глава Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах ранее рекомендовал спортивным федерациям не допускать россиян до турниров. В дальнейшем Бах предложил разрешить российским спортсменам выступать в нейтральном статусе, если они дистанцируются от специальной военной операции.