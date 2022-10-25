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«ФИДЕ у русских в кармане». Норвежский эксперт — о Непомнящем на ЧМ по шахматам Фишера

«ФИДЕ у русских в кармане». Норвежский эксперт — о Непомнящем на ЧМ по шахматам Фишера
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Шахматный эксперт норвежского издания NRK Атле Грённ выразил недовольство, что на чемпионате мира по шахматам Фишера, который пройдёт в Рейкьявике (Исландия), сыграет российский гроссмейстер Ян Непомнящий, который получил приглашение сыграть от президента Международной шахматной федерации (ФИДЕ) Аркадия Дворковича.

«У Дворковича была возможность порвать с предубеждениями, которые, по его словам, у нас есть против них. Вместо этого он дает ещё больше оснований утверждать, что ФИДЕ — как одна из немногих особых ассоциаций — и шахматы находятся в кармане у русских», — приводятся слова эксперта на сайте издания.

Чемпионат мира по шахматам Фишера пройдёт с 25 по 30 октября. Действующим победителем турнира является Уэсли Со.

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