В ФИДЕ отреагировали на слова норвежского эксперта о том, что они «в кармане у русских»

Вице-президент Международной шахматной федерации (ФИДЕ) Йоран Аулин-Янссон прокомментировал слова шахматного эксперта норвежского издания NRK Атле Грённа. Ранее Грённ выразил недовольство, что на чемпионате мира по шахматам Фишера, который пройдёт в Рейкьявике (Исландия), сыграет российский гроссмейстер Ян Непомнящий, который получил приглашение сыграть от президента Международной шахматной федерации (ФИДЕ) Аркадия Дворковича.

«Я должен признать, что понимаю: некоторые люди могут подумать, что это (присутствие Непомнящего на турнире. — Прим. «Чемпионата») нежелательно.

Следует ли русским разрешать играть? Всё время идёт обсуждение. Но мы ещё ни к чему не пришли», — приводит слова Аулин-Янссона NRK.