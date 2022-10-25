О’Салливан: Аллен должен выиграть чемпионат мира по снукеру

Британский игрок в снукер, семикратный чемпион мира Ронни О’Салливан высказался о представителе Северной Ирландии Марке Аллене. Ранее Аллен выиграл Northern Ireland Open.



«Думаю, что никто никогда не ставил под сомнение талант Марка и его возможности. Он чемпион мира, он должен выиграть чемпионат мира со своей игрой и темпераментом.



Я уверен, что он находится в хорошем состоянии. Исхожу из его игры и стабильности в нынешний момент. Нужно следовать в правильном направлении. Пока ты верно действуешь, всё возможно», — приводит слова О’Салливана Eurosport.

Оба снукериста получили путёвки на заключительный турнир «Чемпион Чемпионов». Он пройдёт в начале ноября.