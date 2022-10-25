В Москве прошёл первый турнир МВД России по регби-7

С 19 по 22 октября в Москве на стадионе «Слава» прошёл первый турнир среди курсантов образовательных учреждений МВД России. В соревнованиях приняли участие команды из Барнаула, Омска, Красноярска, Казани, Нижнего Новгорода, Ростова-на-Дону, Волгограда, Екатеринбурга, Уфы и Москвы.

Победителем стала сборная Сибирского юридического института (г. Красноярск). В финале сибиряки со счётом 26:0 обыграли команду Казанского юридического института. В матче за третье место курсанты из Омской академии МВД оказались сильнее сборной Барнаульского юридического института – 24:5. Награждение победителей и призёров состоялось 22 октября на стадионе «ВТБ Арена» сразу после окончания финального матча Кубка России по регби.

«Федерация регби России в течение многих лет системно развивает регби-7 в армии, и я очень рад, что в нашу дружную регбийную семью полноправным членом со своим собственным турниром вошли представители силовых структур. У нас подписаны соглашения о сотрудничестве с Московским университетом МВД имени В.Я. Кикотя, с Санкт-Петербургским университетом МВД, а команды Сибирского и Барнаульского юридического институтов на регулярной основе участвуют в студенческих и региональных соревнованиях», — отметил председатель Высшего совета Федерации регби России Игорь Артемьев.