В Москве прошёл первый турнир МВД России по регби-7

С 19 по 22 октября в Москве на стадионе «Слава» прошёл первый турнир среди курсантов образовательных учреждений МВД России. В соревнованиях приняли участие команды из Барнаула, Омска, Красноярска, Казани, Нижнего Новгорода, Ростова-на-Дону, Волгограда, Екатеринбурга, Уфы и Москвы.
Победителем стала сборная Сибирского юридического института (г. Красноярск). В финале сибиряки со счётом 26:0 обыграли команду Казанского юридического института. В матче за третье место курсанты из Омской академии МВД оказались сильнее сборной Барнаульского юридического института – 24:5. Награждение победителей и призёров состоялось 22 октября на стадионе «ВТБ Арена» сразу после окончания финального матча Кубка России по регби.
«Федерация регби России в течение многих лет системно развивает регби-7 в армии, и я очень рад, что в нашу дружную регбийную семью полноправным членом со своим собственным турниром вошли представители силовых структур. У нас подписаны соглашения о сотрудничестве с Московским университетом МВД имени В.Я. Кикотя, с Санкт-Петербургским университетом МВД, а команды Сибирского и Барнаульского юридического институтов на регулярной основе участвуют в студенческих и региональных соревнованиях», — отметил председатель Высшего совета Федерации регби России Игорь Артемьев.
- 25 октября 2022
-
15:17
-
15:11
-
14:53
-
14:47
-
14:26
-
13:25
-
12:03
-
11:05
-
10:51
-
10:43
-
10:40
-
10:39
-
10:15
-
10:12
-
10:09
-
09:50
-
09:40
-
08:15
-
07:54
- 24 октября 2022
-
23:15
-
22:49
-
21:47
-
21:39
-
20:04
-
17:50
-
17:46
-
15:13
-
09:55
-
09:49
-
09:16
-
07:58
-
02:15
- 23 октября 2022
-
23:24
-
15:22
-
14:43