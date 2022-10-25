Австралийская миллиардерша бросила сборную из-за протеста нетболистки-аборигена

Самая богатая женщина Австралии Джина Райнхарт решила разорвать спонсорский контракт с популярным в стране видом спорта – нетбол – из-за социальных разногласий, сообщает CNN. Четырёхлетнее соглашение с национальной командой было подписано на $ 8,9 млн. Разрывая договор, Райнхарт согласилась платить по счетам нетбола ещё четыре месяца, пока не будет найден новый спонсор.

Причина кроется в отношении в Австралии к местным аборигенам. Дело в том, что в национальной команде по нетболу всего в третий раз в истории играет представительница коренного населения Доннелл Уоллам. А отец Райнхарт, основатель компании «Хэнкок», около 40 лет назад отметился крайне резким высказыванием по отношению к аборигенам, суть которого заключалась в их полной ликвидации.

В итоге Уоллам отказалась прикреплять на форму логотип «Хэнкока» на международный матч, и команда её в этом поддержала. После этого в местных СМИ вновь вспыхнули дискуссии об отношении к аборигенам, на фоне которых Райнхарт отозвала спонсорский контракт.