Рекордсмен Сергей Бойцов совершил самый сложный прыжок с парашютом в своей карьере

Рекордсмен Книги рекордов России, мастер спорта по бодибилдингу и блогер Сергей Бойцов совершил один из самых сложных прыжков с парашютом, установив личный рекорд. Перформанс состоялся при поддержке команды видеоплатформы YAPPY.

Бойцов с высоты 2,4 тысячи метров приземлился на крышу YAPPY Truck — это ограниченная поверхность, которая была расположена на высоте около трёх метров от земли. Для прыжка спортсмен использовал парашютную систему «Фокус».

«В отличие от мягкой земли, где дополнительные препятствия – ямки, камни, высокая трава и кусты, поверхность YAPPY Truck ровная, но твёрдая, поэтому приземление должно быть максимально просчитано. Хорошее настроение, сосредоточенность и внимание к деталям во время подготовки — основные элементы успешно выполненного трюка. В этот день они были со мной», — рассказал Бойцов.

Этот прыжок был сложным для спортсмена технически, физически и психологически. Время на подготовку, включавшую в себя теоретическую и практическую части, было ограничено. На тренировочные прыжки Бойцов выделил всего два дня. Также Сергей вместе с командой проработали сценарии приземления с учётом возможных переменных: силы и направления ветра, изменения температуры поверхности трака (если крыша прогреется, то тёплый воздух вытолкнет парашютиста вверх и замедлит посадку) и других факторов.

Отметим, что для реализации трюка были задействованы два вертолёта Robinson и самолёт АН-28, а также несколько квадрокоптеров.

Бойцов получил звание мастера спорта России по бодибилдингу в 18 лет, в данный момент занятия в зале он совмещает с ведением блогов и экстримом. Сергей – абсолютный победитель в номинации Men’s Physique, призёр Кубка России по бодибилдингу. На счету Сергея уже более 500 прыжков с парашютом разной сложности.

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