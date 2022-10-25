Ян Непомнящий потерпел второе поражение на чемпионате мира по шахматам Фишера

На чемпионате мира по шахматам Фишера, который стартовал сегодня, 25 октября, в Рейкьявике (Исландия) сыграны партии 2-го тура. Россиянин Ян Непомнящий потерпел второе поражение от представителя Узбекистана Нодирбека Абдусатторова, теперь уже играя белыми фигурами.
Россиянин по итогам жеребьёвки попал в группу А вместе с Абдусатторовым, а также с действующим чемпионом мира по шахматам Фишера американцем Уэсли Со и исландцем Хьйёрваром Гретарссоном.
Владимир Федосеев белым цветом сыграл вничью с Магнусом Карлсеном. В первой партии чёрными фигурами россиянин уступил норвежцу. В группе В играют также немец Маттиас Блюбаум и американец Хикару Накамура.
Непомнящий с нулём очков занимает последнее место в группе А, Федосеев на третьем месте в группе В.
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