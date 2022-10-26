Ян Непомнящий завершил 1-й игровой день на ЧМ по шахматам Фишера двумя победами

В Рейкьявике (Исландия) завершился первый игровой день чемпионата мира по шахматам Фишера. Россиянин Ян Непомнящий после двух поражений от представителя Узбекистана Нодирбека Абдусатторова дважды обыграл исландца Хьйёрвара Гретарссона. Кроме того, в группе А выступает действующий чемпион мира по шахматам Фишера американец Уэсли Со, который также не смог обыграть Абдусатторова – ничья белыми и поражение чёрными фигурами.
В группе В россиянин Владимир Федосеев за две партии смог взять пол-очка у норвежца Магнуса Карлсена. Его следующим соперником стал немец Маттиас Блюбаум. Белыми фигурами Федосеев добился победы, а чёрными сыграл вничью с соперником. Карлсен белыми фигурами уступил американцу Хикару Накамуре, а чёрными разошёлся с ним миром.
После первого игрового дня Непомнящий делит второе место в группе А с Со. У обоих по два очка. В группе В аналогичная ситуация у Карлсена и Федосеева.
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