Гроссмейстер-юрист оценил шансы Ханса Ниманна отсудить у Магнуса Карлсена $ 100 млн
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Исландский гроссмейстер Хьёрвар Гретарссон, являющийся юристом по образованию, прокомментировал новость о том, что американский шахматист Ханс Ниманн направил в суд жалобу на действующего чемпиона мира норвежца Магнуса Карлсена, который обвинил его в мошенничестве. 19-летний шахматист требует компенсации в размере не менее $ 100 млн.
«Такие деньги — в этом нет смысла. Это просто в США любят выставлять такие крупные суммы.
Вероятно, он (Ниманн. — Прим. «Чемпионата») просит вернуть потерянные деньги. И это имеет смысл. Но здесь никогда не будет идти речь о $ 100 млн, так что в этом нет смысла», — приводит слова Гретарссона NRK.
Ранее о скандале с участием Карлсена и Ниманна высказался 12-й чемпион мира по шахматам Анатолий Карпов.
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