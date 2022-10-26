Гроссмейстер-юрист оценил шансы Ханса Ниманна отсудить у Магнуса Карлсена $ 100 млн

Исландский гроссмейстер Хьёрвар Гретарссон, являющийся юристом по образованию, прокомментировал новость о том, что американский шахматист Ханс Ниманн направил в суд жалобу на действующего чемпиона мира норвежца Магнуса Карлсена, который обвинил его в мошенничестве. 19-летний шахматист требует компенсации в размере не менее $ 100 млн.

«Такие деньги — в этом нет смысла. Это просто в США любят выставлять такие крупные суммы.

Вероятно, он (Ниманн. — Прим. «Чемпионата») просит вернуть потерянные деньги. И это имеет смысл. Но здесь никогда не будет идти речь о $ 100 млн, так что в этом нет смысла», — приводит слова Гретарссона NRK.

Ранее о скандале с участием Карлсена и Ниманна высказался 12-й чемпион мира по шахматам Анатолий Карпов.