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Российский гроссмейстер объяснил, почему Ниманн, которого обвинил Карлсен, не виноват

Российский гроссмейстер объяснил, почему Ниманн, которого обвинил Карлсен, не виноват
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Российский гроссмейстер Алексей Дреев прокомментировал новость о том, что американский шахматист Ханс Ниманн направил в суд жалобу на действующего чемпиона мира норвежца Магнуса Карлсена, который обвинил его в мошенничестве. 19-летний шахматист требует компенсации в размере не менее $ 100 млн.

«[Ниманн] виноват в том, что использовал компьютер в онлайн-турнире, когда ему было 12 лет, и в этом он признался, но не виноват в том, в чём его обвиняют. На турнире с Карлсеном он не использовал компьютер. Я внимательно смотрел эту партию — и не нашёл компьютерных следов. За время игры есть ошибки с обеих сторон.

В последующих партиях также не нашёл намека на компьютерную игру. Смотрел объективно и внимательно. Симпатии или антипатии к шахматистам не испытываю. Доказательств нет! Поспешили с обвинениями», — приводит слова Дреева «Советский спорт».

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