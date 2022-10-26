Экс-чемпион мира по снукеру рассказал, как его спасла от депрессии операция на желудке

Бывший чемпион мира по снукеру Шон Мёрфи рассказал о том, как он принял решение перенести операцию на желудке. По словам 40-летнего спортсмена, этот шаг буквально спас его от полного психологического разлада. С помощью операции он уменьшил объём желудка, что в значительной степени повлияло на его питание. Он перестал переедать, за счёт чего сбросил лишний вес.



«Мне нужно было сделать эту операцию ещё 20 лет назад. Она изменила мою жизнь к лучшему. У меня на протяжении всей жизни были проблемы с весом. Я был толстяком в школе, пытался сидеть на диетах с 15 лет. Но ничего не помогало, я достиг дна в психологическом смысле. Я уже был готов идти к психологу из-за депрессии.



Меня унижали, писали всякую дрянь в соцсетях. И в итоге я решил, что с этим надо что-то делать.



Сейчас я могу есть любые продукты, но в небольших дозах. Например, после кружки кофе я вообще не могу ничего пить. Если я пью пиво, то, пока выпиваю одну кружку, другие пропускают уже три. Поэтому я могу делать всё то же самое, как и раньше, но умеренно», — приводит слова Мёрфи Eurosport.

Новость по теме О’Салливан: снукер не стоит того стресса, который испытываешь