Президент FIG объяснил, почему официальных лиц из России и Беларуси решили не исключать

Президент Международной федерации гимнастики (FIG) Моринари Ватанабэ рассказал, почему официальных лиц из России и Беларуси решили не исключать из состава организации, несмотря на то что спортсменам из этих стран запретили выступать на международных соревнованиях.

«Что касается официальных лиц из России и Беларуси, то FIG решила не исключать их. Мы как международная федерация должны были поступить именно так.

Когда представитель той или иной страны избирается членом международной организации, то его гражданство должно отойти на второй план, а сам он становится, по сути, нейтральным лицом. Но если этих принципов не придерживаться, то международные федерации не могут полноценно существовать», — приводит слова Ватанабэ ТАСС.