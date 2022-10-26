Судья на чемпионате мира по шахматам Фишера выразила поддержку женщинам Ирана
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Судья Шорех Байят, работающая на чемпионате мира по шахматам Фишера в Рейкьявике (Исландия), выразила поддержку женщинам Ирана. Во время очередного дня соревнований девушка пришла в футболке, на которой на английском языке были написаны слова «Женщины», «Жизнь», «Свобода». Слова были написаны в цветах иранского флага.
Фото: NRK
«Я хотела показать поддержку людям в Иране, показать, что мы вместе. Я сейчас чувствую себя не очень хорошо, волнуюсь. В Иране происходит много всего, я пытаюсь сохранять позитивный настрой», — цитирует Байят NRK.
В 2020 году на чемпионате мира она появилась без хиджаба. В дальнейшем Байят поступали угрозы в соцсетях. От неё требовали, чтобы она носила хиджаб и извинилась за своё поведение.
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