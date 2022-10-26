В МИД РФ предупредили об опасности трансгендеров для женского спорта

Официальный представитель Министерства иностранных дел Российской Федерации Мария Захарова высказала мнение, что допуск трансгендеров на соревнования приведёт к падению женского спорта.

«Первый падёт женский спорт (из-за трансгендеров. — Прим. «Чемпионата»). Но, при всём уважении к спорту, эта проблема намного глубже. А спорт от своего первоначального образа может превратиться в питательную среду для всего этого культивирования аморальности.

Надо всем спортсменам и тренерам отстаивать постулаты, вырабатываемые годами. Все должны быть активны. Нейтральная позиция или молчание крайне опасны», — сказала Захарова в эфире телеканала «Матч!».

Волейболист-трансгендер нокаутировал соперницу мощнейшим ударом: