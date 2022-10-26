Аллен после победы на турнире по снукеру: интересно, сколько в трофей поместится ягербомб?

Североирландский снукерист Марк Аллен во время церемонии награждения на турнире Northern Ireland Open пошутил о вручаемом трофее. Когда спортсмену давали кубок, он предположил, сколько в него можно поместить алкоголя.



«Чувствую себя странно. Когда я победил в прошлом году, не понимал, что будет дальше. Я не чувствовал желания праздновать. А через два дня я снялся с турнира «Чемпион Чемпионов».



Сейчас всё складывается намного лучше в моей жизни. Я больше доволен собой, своей жизнью. Чувствую, что мне удаётся делать правильные вещи.



Мой трофей? Интересно, сколько в него поместится ягербомб? Попробуем! Нужно наслаждаться такими моментами, они выпадают не так часто», — сказал Аллен после завершения финального матча.

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