Сервис «Бег» «ВКонтакте» после месяца работы набрал более полумиллиона любителей бега

Сервис «Бег» «ВКонтакте» успешно дебютировал. Уже в первый месяц существования проекта он собрал солидную базу пользователей.

— С начала сентября в сервисе зарегистрировалось 692 тысячи пользователей в России.

— Только в сентябре с помощью «ВКонтакте» решили заняться спортом и зарегистрировались в сервисе 455 тысяч человек.

— Сервис «Бег» «ВКонтакте» запускает совместные челленджи и серию тренировок для того, чтобы здоровый образ жизни успевал войти в привычку. В последнем онлайн-ивенте приняло участие более 10 000 человек.

— Средняя дистанция пробежки с сервисом «Бег» «ВКонтакте» составляет 4,58 км.