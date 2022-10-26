Сервис «Бег» «ВКонтакте» после месяца работы набрал более полумиллиона любителей бега
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Сервис «Бег» «ВКонтакте» успешно дебютировал. Уже в первый месяц существования проекта он собрал солидную базу пользователей.
— С начала сентября в сервисе зарегистрировалось 692 тысячи пользователей в России.
— Только в сентябре с помощью «ВКонтакте» решили заняться спортом и зарегистрировались в сервисе 455 тысяч человек.
— Сервис «Бег» «ВКонтакте» запускает совместные челленджи и серию тренировок для того, чтобы здоровый образ жизни успевал войти в привычку. В последнем онлайн-ивенте приняло участие более 10 000 человек.
— Средняя дистанция пробежки с сервисом «Бег» «ВКонтакте» составляет 4,58 км.
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