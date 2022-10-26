Матч-центр Новости ЧМ-2022 Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Другие Новости

Сервис «Бег» «ВКонтакте» после месяца работы набрал более полумиллиона любителей бега

Сервис «Бег» «ВКонтакте» после месяца работы набрал более полумиллиона любителей бега
Комментарии

Сервис «Бег» «ВКонтакте» успешно дебютировал. Уже в первый месяц существования проекта он собрал солидную базу пользователей.

— С начала сентября в сервисе зарегистрировалось 692 тысячи пользователей в России.

— Только в сентябре с помощью «ВКонтакте» решили заняться спортом и зарегистрировались в сервисе 455 тысяч человек.

— Сервис «Бег» «ВКонтакте» запускает совместные челленджи и серию тренировок для того, чтобы здоровый образ жизни успевал войти в привычку. В последнем онлайн-ивенте приняло участие более 10 000 человек.

— Средняя дистанция пробежки с сервисом «Бег» «ВКонтакте» составляет 4,58 км.

Комментарии
Новости. Другие
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022