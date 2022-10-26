В Ассоциации мини-футбола России прокомментировали отстранение Чишкалы от матча ЛЧ

Президент Ассоциации мини-футбола России (АМФР) Эмиль Алиев прокомментировал появившуюся информацию, согласно которой российского форварда «Бенфики» Ивана Чишкалу не допустили к матчу 3-го тура Лиги чемпионов с «Юнайтед Галати». Эта встреча должна пройти в Румынии.



«С футбольной точки зрения это неправильно, когда политика вмешивается в спорт. Иван – один из самых достойных игроков мирового футзала. Он получил приглашение в «Бенфику», значит, мировое футзальное сообщество признаёт его талант. Сегодняшние политические реалии и некий психоз у наших европейских коллег не позволяют пустить Ивана на матч Лиги чемпионов. Насколько мне известно, у него были оформлены документы по всем европейским правилам.



Это не по-спортивному, спорт должен объединять. Не надо использовать спортивную площадку для того, чтобы таким способом показывать, что русские не должны быть на соревнованиях. Чишкала сейчас один из лидеров «Бенфики», его отсутствие может повлиять на результат», — цитирует Алиева Metaratings.

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