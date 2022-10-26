Ронни О'Салливан получил штраф от WPBSA за непристойные и оскорбительные жесты
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Семикратный чемпион мира по снукеру англичанин Ронни О'Салливан получил штраф от Всемирной ассоциации профессионального бильярда и снукера (WPBSA) за оскорбительные и непристойные жесты во время матчей на чемпионате Великобритании 2021 года и чемпионате мира 2022 года.
Штраф составил € 2,3 тыс., при это Ронни должен оплатить ещё и расходы на процедуру слушаний, которые также составили € 2,3 тыс.
Предположительно, одним из поводов для наказания стал инцидент на чемпионате мира 2022 года, который произошёл во время матча О'Салливана с Дэйвом Гилбертом в первом раунде. Ронни сделал жест после промаха на чёрном в 13-м фрейме.
Отметим, что сам О'Салливан все обвинения отрицает и имеет право обжаловать решение Дисциплинарного комитета.
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