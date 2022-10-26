Гандбольный клуб «Донские казаки — ЮФУ» исключён из чемпионата и Кубка России

Исполком Федерации гандбола России (ФГР) исключил гандбольный клуб «Донские казаки – ЮФУ» (Таганрог) из состава участников чемпионата и Кубка России среди мужских команд, а также первенства страны среди юниоров. Результаты сыгранных матчей с участием главной и молодёжной команд будут аннулированы после вступления решения в силу.

Причиной такого решения стали систематические нарушения прав игроков руководством клуба: задержка заработной платы, невыплата страховых взносов.

«Мы отдаем себе отчёт, насколько болезненно может быть воспринято решение об исключении из нескольких всероссийских турниров одного из участников. Однако, к сожалению, у ФГР не осталось никаких вариантов для спасения команды из Таганрога, потому что система управления клуба «Донские казаки – ЮФУ» не выдерживает никакой критики», — приводит слова генерального директора ФГР Льва Воронина пресс-служба ФГР.