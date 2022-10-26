Ян Непомнящий трижды обыграл Уэсли Со на ЧМ по шахматам Фишера

В Рейкьявике (Исландия) завершился второй игровой день чемпионата мира по шахматам Фишера. Гроссмейстеры провели матчи 3-го и 4-го туров двухкругового группового турнира. Получилось по две серии партий с одним и тем же соперником.
Так, россиянин Ян Непомнящий в группе А провёл четыре партии против действующего чемпиона мира по шахматам Фишера американца Уэсли Со. В рамках 3-го тура соперники обменялись победами и завершили серию вничью. В 4-м туре Непомнящий выиграл у Со обе партии.
Благодаря этому россиянин набрал пять очков и вышел на второе место в группе А, уступая только своему вчерашнему обидчику, представителю Узбекистана Нодирбеку Абдусатторову (восемь очков), который сегодня четыре раза обыграл исландца Хьйёрвара Гретарссона.
В группе В россиянин Владимир Федосеев четыре раза разошёлся миром с американцем Хикару Накамурой, а норвежец Магнус Карлсен одержал три победы над немцем Маттиасом Блюбаумом, а одну партию свёл вничью. После четырёх туров у Карлсена и Накамуры по шесть очков, у Федосеева – четыре.
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