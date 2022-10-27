Матч-центр Новости ЧМ-2022 Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Другие Новости

Магнус Карлсен, который играет на ЧМ по шахматам Фишера, опубликовал пост из двух слов

Магнус Карлсен, который играет на ЧМ по шахматам Фишера, опубликовал пост из двух слов
Комментарии

16-й чемпион мира по шахматам, действующий обладатель мировой короны, норвежский гроссмейстер Магнус Карлсен опубликовал новый пост в своих социальных сетях. В настоящий момент Карлсен играет на чемпионате мира по шахматам Фишера. Турнир проходит в городе Рейкьявике (Исландия).

«Оставайся голодным», — написал Магнус Карлсен, прикрепив текст к своей фотографии.

Фото: из личного архива магнуса карлсена

Карлсен играет в группе B. После четырёх из шести туров у него шесть очков. Столько же у американца Хикару Накамуры. У россиянина Владимира Федосеева четыре очка, у немца Маттиаса Блюбаума — ни одного.

В группе A играют узбек Нодирбек Абдусатторов (8), россиянин Ян Непомнящий (5), американец Уэсли Со (3) и исландец Хьорвар Гретарссон (0).

Непомнящий и Карлсен вновь бьются за титул чемпиона мира. Сможет ли россиянин отомстить? Непомнящий и Карлсен вновь бьются за титул чемпиона мира. Сможет ли россиянин отомстить?
Комментарии
Новости. Другие
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022