Мексика подала заявку на проведение летней Олимпиады в 2036 году

Мексика стала официальным претендентом на проведение летних Олимпийских игр 2036 года, сообщает пресс-служба МИД страны.
«Мы считаем себя успешной и амбициозной страной. Мы единственная страна, которая стала хозяйкой трех чемпионатов мира по футболу, мы энергичная страна с одной из лучших экономик в мире», — приводит пресс-служба организации слова министра иностранных дел Мексики Марсело Эбрарда.
Также чиновник отметил, что 30 ноября будет объявлено о создании комитета по продвижению мексиканской заявки на проведение главного мирового старта четырёхлетия.
Напомним, что ранее североамериканская страна уже принимала Олимпийские игры. В 1968 году город Мехико стал столицей XIX Летней Олимпиады. В 1970 и 1986 годах в Мексике проходил чемпионат мира по футболу. В 2026 году на территории крупнейшей в мире по населению испаноязычной страны, а также в США и Канаде состоится мундиаль.
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