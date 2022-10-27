Дарья Клишина показала, как встречала солнечное затмение на пляже. Фото
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Серебряный призёр чемпионата мира 2017 года в прыжках в длину российская легкоатлетка Дарья Клишина опубликовала новый пост в своих социальных сетях. Спортсменка показала, как встречала на пляже солнечное затмение.
«С улыбкой встречаю солнечное затмение. Каждый человек сам формирует свои намерения и желания на будущее. И если настраиваться на позитивные изменения, то они обязательно будут позитивными», — написала Клишина, прикрепив текст к соответствующей фотографии.
Фото: из личного архива дарьи клишиной
Напомним, 26 июня 31-летняя Клишина во второй раз стала мамой. У неё родился сын. Роды прошли в Майами, где спортсменка проживает уже девять лет. Имя ребёнка и личность его отца Дарья не раскрывает. Первого сына Клишина родила в 2018 году.
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