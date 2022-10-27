Женская и мужская сборные России по волейболу не допущены к квалификации на Олимпиаду-2024
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Мужская и женская сборные России не сыграют в квалификации к Олимпийским играм 2024 года в Париже. Об этом сообщается на официальном сайте Международного олимпийского комитета.«
«Команды, занявшие 1-26 место в мировом рейтинге, за исключением Франции и России, будут соревноваться в квалификации с 30 сентября по 8 октября 2023 года», — сообщается на сайте.
24 сборные в квалификации будут разделены на три группы по восемь команд. Две лучшие в каждой команде группы получат прямые путевки на Олимпиаду. Ещё пять команд определятся по окончании предварительного этапа Лиги наций.
На прошлых Олимпийский играх мужская сборная России в финале проиграла французам, а женская команда в четвертьфинале уступила бразильянкам.
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