Президент МОК: сейчас не время отменять отстранение России. Но надо думать о будущем

Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах высказался на тему отстранения российских спортсменов от международных соревнований. Ранее в МОК порекомендовали международным федерациям отстранить россиян от выступлений в соответствующих видах спорта.

«Мы совершенно чётко понимаем, что сейчас не время разрешать это (отменять отстранение России. — Прим. «Чемпионата»). Но наша миссия состоит ещё и в том, чтобы мыслить в долгосрочной перспективе. И наша миссия — объединить всех спортсменов мира в мирном соревновании.

Если в соревновании участвуют только страны-единомышленники, может получиться крупное спортивное событие. Однако сейчас не время, как я уже сказал, принимать такие решения», — приводит слова Баха Marca.