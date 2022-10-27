Скандальный шахматист Ханс Ниманн попал в состав сборной США на командный ЧМ

19-летний американский шахматист Ханс Ниманн, который ранее был заподозрен в мошенничестве в более чем 100 онлайн-партиях, вошёл в состав сборной США на командный чемпионат мира. Об этом сообщается на сайте Международной шахматной федерации (ФИДЕ). Турнир состоится в Иерусалиме (Израиль) с 19 по 26 ноября.

Также в состав команды США вошли Ласаро Брусон, Александр Онищук, Варужан Акобян и Юнески Кесада Перес. Капитан — Джон Дональдсон.

Помимо США на турнире выступят 11 сборных: Израиль, Польша, Украина, Китай, Нидерланды, Франция, Индия, ЮАР, Узбекистан, Испания и Азербайджан. 12 команд разделят на две группы. По четыре лучших коллектива из каждой группы выйдут в четвертьфинал и далее будут соревноваться по олимпийской системе.